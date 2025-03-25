ЗСУ уразили північнокорейську САУ «Коксан» у Донецькій області: установка виведена з ладу

Ураження північнокорейської САУ «Коксан» у Донецькій області. Фото: кадр із відео

Оператори 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили північнокорейську САУ М-1978 «Коксан» у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем.



За останній місяць це вже п'ята така установка, виведена з ладу підрозділами СБС.



«З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили понад 25 000 ворожих артилерійських систем, тому через брак ствольної артилерії армія РФ дедалі частіше застосовує САУ «Коксан», отримані від Північної Кореї», – розповіли у СБС.



САУ «Коксан» оснащена 170-мм гарматою з дальністю стрільби до 60 кілометрів, що робить її однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем, які використовують ЗС РФ.

Нагадаємо, що українська авіація вдарила по місцю зосередження військових РФ у Курській області, внаслідок чого знищені десятки окупантів.