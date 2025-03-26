Росія скинула авіабомби на Костянтинівську громаду: багато пошкоджень

У середу, 26 березня, російські окупанти атакували Костянтинівську громаду Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За його словами, росіяни застосували керовані авіаційні бомби ФАБ-250.
«Один із ударів припав на Новодмитровський старостинський округ, пошкоджено фасади 30 приватних будинків. Ще один авіаудар влучив по Іванопільському старостинському округу, де пошкоджено фасади трьох приватних будинків», — зазначив він.
Горбунов уточнив, що жертв та постраждалих немає.
Раніше ми писали, що російські військові 26 березня вранці двічі вдарили по Краматорську.
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