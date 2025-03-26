Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ЗСУ не дали російським військовим зайти та закріпитися у промисловій зоні на околицях Торецька: кадри

26 березня 2025, 15:16

ЗСУ не дали російським військовим зайти та закріпитися у промисловій зоні на околицях Торецька: кадри

Російська штурмова група у Торецьку. Фото: кадр із відео Російська штурмова група у Торецьку. Фото: кадр із відео

28-ма, 93-тя і 53-тя механізовані бригади ЗСУ не дали російським військам зайти й закріпитися в промисловій зоні на околицях міста Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 28-ї ОМБр.

Групу окупантів ще на підході виявили розвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї бригади. Після цього росіяни розділилися, а перша їхня «трійка» пішла на штурм.

Ближче до будівлі штурмовиків почали зустрічати шквальним вогнем під коригування «Гюрзи» піхотинці 93-ї та 53-ї бригад. Також росіянам не давали перегрупуватись скидами з БПЛА.

«Внаслідок насиченого бою єдиний живий окупант почав тікати. Але далеко втекти не вдалося – його наздогнала кулеметна черга», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що на Новопавлівському напрямку за останні дні ситуація покращилася для українських військ.

ТЕГИ

Місця
Торецьк
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Штурм Околиці Промзона
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:43
На окупованій Луганщині дрон атакував машину швидкої допомоги
16:30
На окупованій Луганщині підлітки знущалися з сироти через борг 300 рублів
12:12
У захопленому Маріуполі замість дитячої лікарні відкривають центр для військових
11:48
Окупанти привчають підлітків до зброї на захоплених територіях
23:00
Головне за день: Про що домовилися в Ер-Ріяді? Збільшилася кількість постраждалих у Сумах
17:05
Суднобудування РФ у Севастополі на межі — АТЕШ
15:05
На окупованій Донеччині школи та дитсадки повернуться до очної форми навчання та повного робочого дня — Міносвіти РФ
10:25
У Донецьку комунальників змушують звітувати військовим
23:21
Ще один співробітник російської «Звезды» зазнав обстрілу — його поранено
23:00
Головне за день: Новий раунд переговорів США та Росії. Майже сотня постраждалих у Сумах
21:40
На Луганщині загинули троє російських пропагандистів, ще одного поранено під Суджею
10:20
Російські БПЛА вибухають під час зльоту в Херсонській області
09:39
В окупованому Криму рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: п’ятеро загиблих
16:45
ЗС РФ активізувалися біля населених пунктів Тополі та Кам'янка, створивши плацдарм
22:01
Головне за день: Як війна знищила водопостачання Донеччини. У Ростові судять «азовців»
15:21
В окупованому Луганську вбили пособника «Ахмата»
13:30
У «ЛНР» розповіли про набір колишніх злочинців до лав російської армії
10:06
В окупованій Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР» є поранені
23:00
Головне за день: Куди вивозять вугілля із окупованих територій. Атака на Запоріжжя та Одесу
21:38
«ЛНР» покарала понад 8 тисяч мешканців окупованої Луганщини за порушення комендантської години
усі новини
18:08
Омбудсмен: порушення з боку ТЦК набули масового характеру
17:43
На окупованій Луганщині дрон атакував машину швидкої допомоги
17:08
Росія перекинула підрозділи з інших напрямків і тисне всіма засобами на Торецькому відрізку фронту – ЗСУ
17:00
Житель Донеччини збирав для ФСБ дані про військові частини у Кіровоградській області
16:40
На дорожню розмітку у Слов'янську збираються витратити близько мільйона гривень
16:30
На окупованій Луганщині підлітки знущалися з сироти через борг 300 рублів
16:23
Зону обов'язкової евакуації з дітьми на Донеччині буде розширено до 15 км від лінії фронту — Філашкін
16:14
У Генштабі спростували заяву Міноборони РФ про нібито порушення Україною «енергетичного перемир'я». Що відомо
15:43
ЗСУ: Росіяни розуміють, що під Покровськом велика проблема, тому шукають інші напрямки для прориву
15:37
На строк до 23 років засудили у Росії українців із «Азова»
15:16
ЗСУ не дали російським військовим зайти та закріпитися у промисловій зоні на околицях Торецька: кадри
15:06
Росія скинула авіабомби на Костянтинівську громаду: багато пошкоджень
14:37
За півроку українські атаки завдали Росії збитків майже на 900 млн доларів — дослідження
14:25
Пенсії та страхові виплати для ВПО будуть виплачуватися за новими правилами
13:58
Україна нарощує розподілену генерацію та енергонезалежність
13:51
Армія РФ знову атакувала Краматорськ: пошкоджено будинки
13:44
Через різке вичерпання запасів газу Україна готується до рекордного імпорту з Європи — ЗМІ
13:38
На Харківщині оператори БПЛА знищили техніку та особовий склад окупантів
13:17
На Новопавлівському напрямку за останні дні ситуація покращилася для українських військ – ЗСУ
13:10
ЗСУ отримали на озброєння вітчизняний авіаційний комплекс «Хижий птах»: деталі
усі новини
ВІДЕО
Російська штурмова група у Торецьку. Фото: кадр із відео ЗСУ не дали російським військовим зайти та закріпитися у промисловій зоні на околицях Торецька: кадри
26 березня, 15:16
Оператори БПЛА знищили техніку та особовий склад армії РФ. Фото: скріншот з відео На Харківщині оператори БПЛА знищили техніку та особовий склад окупантів
26 березня, 13:38
Росіяни атакували Україну в ніч проти 26 березня. Фото: Сергій Лисак «Москва не збирається йти на справжній мир»: Зеленський прокоментував нічну масовану атаку РФ
26 березня, 11:37
Наслідки обстрілу села Куртівка на Донеччині. Фото: кадр із відео Удар по Куртівці на Донеччині: у поліції показали перші хвилини з місця загибелі мами та її 3-річної доньки на дитячому майданчику
26 березня, 11:01
Труни на звалищі у РФ. Фото: кадр із відео У Челябінську на звалищі знайшли цинкові труни з тілами солдатів РФ
26 березня, 10:56
Після нічної атаки росіян на Кривий Ріг у місті виникли пожежі. Фото: соцмережі Вночі росіяни атакували дронами Кривий Ріг: прогриміли як мінімум 15 вибухів
26 березня, 08:16

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір