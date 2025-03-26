ЗСУ не дали російським військовим зайти та закріпитися у промисловій зоні на околицях Торецька: кадри

Російська штурмова група у Торецьку. Фото: кадр із відео

28-ма, 93-тя і 53-тя механізовані бригади ЗСУ не дали російським військам зайти й закріпитися в промисловій зоні на околицях міста Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 28-ї ОМБр.



Групу окупантів ще на підході виявили розвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї бригади. Після цього росіяни розділилися, а перша їхня «трійка» пішла на штурм.



Ближче до будівлі штурмовиків почали зустрічати шквальним вогнем під коригування «Гюрзи» піхотинці 93-ї та 53-ї бригад. Також росіянам не давали перегрупуватись скидами з БПЛА.



«Внаслідок насиченого бою єдиний живий окупант почав тікати. Але далеко втекти не вдалося – його наздогнала кулеметна черга», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що на Новопавлівському напрямку за останні дні ситуація покращилася для українських військ.