У Генштабі спростували заяву Міноборони РФ про нібито порушення Україною «енергетичного перемир'я». Що відомо

Заява Міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних об'єктів не відповідає дійсності. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдавали ударів БПЛА по енергетичних об'єктах Росії у Курській та Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на території окупованого Криму.



«Слід зазначити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ», – додали у Генштабі.



У Міноборони РФ раніше заявили, що нібито «вночі 26 березня біля узбережжя Криму в районі мису Тарханкут російська ППО збила два українські ударні БПЛА, об'єктом атаки яких було наземне обладнання Глібівського підземного сховища газу».



«Також 26 березня в Брянській області в результаті атаки українського БПЛА по об'єкту філії ПАТ «Россети Центр - Брянскэнерго» відбулося відключення високовольтної лінії, внаслідок якого без електропостачання залишилися споживачі в Комаричському районі. Крім того, вдень 25 березня в Курській області внаслідок атаки українського БПЛА по енергооб'єкту філії ПАТ «Россети Центр - Курскэнерго» відбулося каскадне відключення низки підстанцій, внаслідок якого без електропостачання залишилося понад 4000 споживачів Хомутівського району», – сказали у російському військовому відомстві.



У МО РФ звинуватили Україну в нібито «спробах зриву досягнутих російсько-американських домовленостей про поетапні заходи щодо врегулювання війни, попри публічну заяву Зеленського про прийняття домовленостей щодо припинення атак на об'єкти цивільної енергетики».

Нагадаємо, що вночі 26 березня Україну атакували більше сотні російських безпілотників.



Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю атаку і заявив, що Росія не збирається йти на справжній мир.