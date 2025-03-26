На дорожню розмітку у Слов'янську збираються витратити близько мільйона гривень

У Слов'янську на Донеччині планують витратити близько мільйона гривень на дорожню розмітку. Про це стало відомо з тендеру, який було оголошено та опубліковано у системі державних публічних закупівель Прозорро 18 березня поточного року.

Згідно з документацією, підрядна організація має до 15 травня виконати роботи з розмітки асфальтного покриття на 29 вулицях Слов'янська.

Очікувана вартість договору – 998 тисяч гривень.

Переможця оберуть у ході аукціону сьогодні, 26 березня.