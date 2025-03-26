Росія перекинула підрозділи з інших напрямків і тисне всіма засобами на Торецькому відрізку фронту – ЗСУ

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState

У зоні відповідальності ОТУ «Луганськ» більшість штурмів відбувається на Торецькому напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, армія РФ активно намагається тиснути на позиції Сил оборони України.



«Приєдналися туди підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії з інших напрямків. Ворог активно застосовує усі засоби тиску на українські позиції, зокрема FPV-дрони та артилерію, а також руйнує логістичні шляхи на Торецькому напрямку за допомогою своєї тактичної авіації», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що на Новопавлівському напрямку за останні дні ситуація покращилася для українських військ.