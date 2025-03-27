Масована атака дронів на Дніпро: пошкоджена будівля, де знаходиться евакуйована з Сіверськодонецька лікарня

Пошкодження будівлі у Дніпрі, де знаходиться евакуйована з Сіверськодонецька лікарня. Фото: кадр із відео

У ніч на 27 березня внаслідок масованої атаки російських БПЛА у Дніпрі пошкоджена будівля, де розташована релокована з Сіверськодонецька лікарня. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, цю лікарню навесні 2022 року вдалося евакуювати з Сіверськодонецька.



«КНП «Консультативно-діагностичний центр» з вересня 2022 року почало приймати пацієнтів у новій будівлі у Дніпрі. За 2,5 роки туди звернулися тисячі українців – не лише луганчани та донеччани, а й багато місцевих, які живуть поруч. Пошкодження незначні й на діяльність нашого діагностичного центру із сучасним обладнанням ворожий обстріл мав мінімальний вплив. Прийом людей здійснюється і сьогодні», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки безпілотників на Дніпро постраждали три людини.