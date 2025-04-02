МіГ-29 ЗСУ точним ударом знищив позиції ЗС РФ на Донеччині

Приліт авіабомб AASM HAMMER по укриттю росіян. Фото: кадр із відео

Екіпаж винищувача МіГ-29 Збройних сил України точним скиданням двох авіабомб AASM HAMMER знищив рештки будівлі, в якій перебували штурмові групи російської армії, поблизу села Запоріжжя Донецької області.



Друга бомба здетонувала всередині споруди, що призвело до обвалення перекриттів.



«Тим самим російські окупанти разом з обладнанням і боєкомплектом назавжди залишилися під завалами», - йдеться в описі до опублікованого відео.

Раніше МіГ-29 із 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» (40 БрТА) завдав точного удару по позиціях противника французькими авіаційними боєприпасами AASM (HAMMER) у Курській області.