Російські війська за добу 10 разів атакували населені пункти Донеччини: є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ за минулу добу, 3 квітня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач і газопроводи. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини», - зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Покровську зруйновано багатоповерхівку. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 2 будинки. У Мирнограді поранено 2 людини. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано адмінбудівлю і 4 будинки, пошкоджено 22 будинки.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено 4 будинки, ще 2 — у Торському. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 14 приватних будинків, багатоповерхівку, 12 гаражів, 3 лінії електропередач, 2 газогони, адмінбудівлю і культову споруду; в Іванопіллі пошкоджено 5 приватних будинків і багатоповерхівку, у Новодмитрівці — 7 приватних будинків. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.



Раніше ми писали, що російська армія за минулу добу, 3 квітня, вбила одного громадянського у Костянтинівці Донецької області. Також п'ять людей постраждали у Костянтинівці та Мирнограді.