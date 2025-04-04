Армія РФ вранці вдарила по околицях Краматорська

Російська армія в п'ятницю вранці, 4 квітня, вдарила по Краматорську Донецької області. Унаслідок обстрілу пошкоджень немає. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Сьогодні близько 4-ї ранку Росія вдарила по околицях Краматорська. Інформації про постраждалих і руйнування поки що не надходило», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що ввечері 3 квітня російські війська, ймовірно, із РСЗВ «Смерч» обстріляли житлову забудову міста Костянтинівка Донецької області.