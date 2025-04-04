Зеленський пояснив, чому мита США не є критичними для України

Введення нових мит адміністрацією президента США не вплине на постачання зброї Україні або на українську економіку в цілому. Про це заявив президент Володимир Зеленський 4 квітня під час спілкування із журналістами.



«Обсяги військової допомоги не залежать від цього мита — це головне», — зазначив глава держави.



За його словами, загальний товарообіг між Україною та США невеликий: «Сьогодні він становить близько 3,5–3,8 мільярда доларів. Ми розуміємо, що мита, наприклад, на українську металургію існували й раніше — 25%. Під час війни тариф було знижено, зараз він повернувся на колишній рівень. Але це не такі обсяги, через які варто говорити про проблему».



Зеленський наголосив, що хоча для економіки такі заходи і не є позитивними, загалом вони не створять суттєвого тиску.



«Для економіки це, звичайно, не добре, але на нас це не вплине критично», — підсумував він.



Водночас Європейська бізнес-асоціація припустила, що застосування 10% мита США може бути болючим для виробників металургійної продукції, деякі українські виробники можуть навіть вийти з американських ринків.

У квітні 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових тарифних заходів, спрямованих на зміну торговельних відносин Сполучених Штатів із іншими країнами. 2 квітня він підписав виконавчий указ, який запроваджує базове мито у розмірі 10% на всі імпортовані товари, за винятком продукції з Канади та Мексики. Цей захід набуде чинності 5 квітня.



Додатково з 9 квітня буде запроваджено підвищені «взаємні» тарифи для країн із найбільшими торговими дефіцитами зі США. Наприклад, на товари з Китаю було накладено мито у розмірі 34%, на продукцію з В'єтнаму – 46%, а на товари з Європейського Союзу – 20%.