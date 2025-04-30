США готовы подписать, Украина вносит правки: что происходит с соглашением о недрах

Украина и США продолжают финализировать соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных ископаемых, однако позиции сторон несколько разошлись в вопросах последовательности подписания документа и уточняющих механизмов контроля.

Незавершенные тексты

Как сообщает Bloomberg, стороны уже согласовали основное содержание соглашения и сейчас прорабатывают технические элементы в отдельных документах. Американская сторона настаивает на том, чтобы все составляющие соглашения были подписаны одновременно. В то время как Украина рассчитывала сначала утвердить общий рамочный документ, а уже затем согласовать детали.

Два незавершённых текста касаются, в частности, механизмов отслеживания финансовых потоков в соответствии с международными стандартами. Один из источников Bloomberg сообщил, что США готовы подписать документы, если Украина не будет настаивать на новых правках. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что американская сторона не вносила изменений и готова подписать соглашение в его текущем виде.

«Я готов подписать, но украинцы вчера вечером решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они пересмотрят это и мы готовы подписать сегодня днем, если они это сделают», — заявил Бессент в ответ на вопрос журналиста во время заседания Кабинета министров в Белом доме.

Он добавил, что из соглашения «ничего не изъято».

«Это то же соглашение, о котором мы договорились в выходные. Никаких изменений с нашей стороны», — сказал он.

Чего добиваются США?

США требуют, чтобы Украина уже сегодня подписала сразу три соглашения, связанных с добычей и инвестициями в сферу полезных ископаемых. В противном случае американская сторона угрожает полностью сорвать сделку. Об этом заявил экс-министр экономики и президент KSE Тимофей Милованов.

«США снова ломают нас. Если получится, то суды позже аннулируют две из этих трех сделок. Несмотря на это, американская сторона настаивает. ...США хотят быстрой победы и угрожают уйти с переговоров, если все три соглашения не будут подписаны сегодня. Надеюсь, что здравый смысл победит», — написал Милованов в Facebook из США.

По его словам, Украина готова подписать только одно соглашение — межправительственное (Соглашение №1), поскольку именно на него у делегации есть полномочия. Милованов подчеркнул, что Украина считает этот документ справедливым и готова к его имплементации.

Два других соглашения, по его словам, подписывать пока нельзя. Соглашение №2 — это коммерческий договор между американской корпорацией DFC и украинским агентством, создающим инвестиционный фонд. Его подписание возможно только после ратификации первого соглашения Верховной Радой. Соглашение №3 — техническое, регулирует внутреннюю работу фонда.

Тем временем президент США Дональд Трамп 25 апреля публично призвал ускорить процесс: «Надеемся, что оно будет подписано немедленно», — написал он в Truth Social.

Что прописано в соглашении?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подписание может состояться в течение суток.

Шмыгаль отметил, что после совета консультаций с США соглашение стало максимально партнерским. В частности, Фонд будет создан в Украине с распределением 50/50 долей управления (по три представителя от сторон) и долей взносов сторон.



Взносы будут осуществляться в денежной форме.

Американская сторона сможет рассчитывать новую военную помощь как вклад в Фонд.

Украина сохраняет контроль над всеми ресурсами (недра, инфраструктура, природные ресурсы), а вклад делает из новых лицензий и новой ренты на полезные ископаемые.

Фонд в течение 10 лет будет инвестировать в развитие и восстановление Украины (как капитальные инвестиции в создание предприятий, так и соглашения о выкупе продукции украинского производства), а после того по договоренности сторон прибыли смогут распределяться.

Соглашение освобождает стороны, которые действуют в рамках этого соглашения от налогообложения и от пошлин.

Американская сторона берет на себя обязательства привлекать других международных партнеров и частный бизнес к работе при поддержке этого Фонда.

Споры в рамках соглашения решаются путем взаимных консультаций.

«Никакие долги, никакая помощь, которая предоставлялась Украине до подписания соглашения, не является предметом этого соглашения», — подчеркнул премьер.

Юридическое сопровождение сделки со стороны Киева осуществляет фирма Hogan Lovells, зарегистрированная в реестре иностранных агентов (FARA). Её представители консультируют украинскую сторону по вопросам политики США и международной торговли.

Украина начала консультации с США по поводу текста соглашения о полезных ископаемых в начале апреля. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил президенту Украины Зеленскому из-за желания пересмотреть соглашение о редкоземельных металлах.



Ожидалось, что в ходе встречи Владимир Зеленского с Дональдом Трампом 28 февраля стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми. Однако сделка была поставлена на паузу. Затем консультации продолжились.