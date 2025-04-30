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США готові підписати, Україна вносить правки: що відбувається з угодою про надра

30 квітня 2025, 21:30

США готові підписати, Україна вносить правки: що відбувається з угодою про надра

США готові підписати, Україна вносить правки: що відбувається з угодою про надра

Україна та США продовжують фіналізувати угоду про співпрацю у сфері критично важливих копалин, проте позиції сторін дещо розійшлися у питаннях послідовності підписання документа та механізмів контролю.

Незавершені тексти

Як повідомляє Bloomberg, сторони вже погодили основний зміст угоди і наразі опрацьовують технічні елементи в окремих документах. Американська сторона наполягає на тому, щоб усі складники угоди були підписані одночасно. У той час як Україна розраховувала спочатку затвердити загальний рамковий документ, а потім уже погодити деталі.

Два незавершені тексти стосуються, зокрема, механізмів відстеження фінансових потоків відповідно до міжнародних стандартів. Одне з джерел Bloomberg повідомило, що США готові підписати документи, якщо Україна не наполягатиме на нових правках. Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що американська сторона не вносила змін і готова підписати угоду у її поточному вигляді.

«Я готовий підписати, але українці вчора ввечері вирішили зробити деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, що вони переглянуть це і ми готові підписати сьогодні вдень, якщо вони це зроблять», — заявив Бессент у відповідь на запитання журналіста під час засідання Кабінету міністрів у Білому домі.

Він додав, що з угоди «нічого не вилучено».

«Це та сама угода, про яку ми домовилися у вихідні. Жодних змін з нашого боку», — сказав він.

Чого домагаються США?

США вимагають, щоб Україна вже сьогодні підписала одразу три угоди, пов'язані зі здобиччю та інвестиціями у сферу корисних копалин. Інакше американська сторона загрожує повністю зірвати угоду. Про це заявив ексміністр економіки та президент KSE Тимофій Мілованов.

«США знову ламають нас. Якщо вийде, то суди пізніше анулюють дві із цих трьох угод. Попри це, американська сторона наполягає. ...США хочуть швидкої перемоги та погрожують піти з переговорів, якщо всі три угоди не будуть підписані сьогодні. Сподіваюся, що здоровий глузд переможе», — написав Мілованов у Facebook із США.

За його словами, Україна готова підписати лише одну угоду — міжурядову (Угоду №1), оскільки саме на неї делегація має повноваження. Мілованов наголосив, що Україна вважає цей документ справедливим і готова до його імплементації.

Дві інші угоди, за його словами, підписувати поки що не можна. Угода №2 — це комерційний договір між американською корпорацією DFC та українським агентством, яке створює інвестиційний фонд. Його підписання можливе лише після ратифікації першої угоди Верховною Радою. Угода №3 — технічна, регулює внутрішню роботу фонду.

Тим часом президент США Дональд Трамп 25 квітня публічно закликав прискорити процес: «Сподіваємося, що його підпишуть негайно», — написав він у Truth Social.

Що прописано в угоді?

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підписання може відбутися протягом доби.

Шмигаль зазначив, що після консультацій з американською стороною угода набула максимально партнерського характеру. Зокрема, Фонд буде створено в Україні з розподілом управління у співвідношенні 50/50 (по три представники від кожної сторони) та внесків сторін.

Внески здійснюватимуться у грошовій формі.

Американська сторона зможе враховувати нову військову допомогу як свій внесок у Фонд.

Україна зберігає контроль над усіма ресурсами (надра, інфраструктура, природні багатства), а своїм внеском виступатимуть нові ліцензії та нова рента на корисні копалини.

Протягом десяти років Фонд інвестуватиме у розвиток і відновлення України — як у вигляді капіталовкладень у створення підприємств, так і через угоди про викуп продукції українського виробництва. Після цього, за згодою сторін, прибутки можуть розподілятися.

Угода звільняє сторони, які діють у її межах, від оподаткування та митних зборів.

Американська сторона бере на себе зобов’язання залучати до роботи Фонду інших міжнародних партнерів і приватний бізнес.

Спори в межах угоди вирішуються шляхом взаємних консультацій.

«Жодні борги чи допомога, що надавалися Україні до підписання цієї угоди, не є її предметом», — наголосив прем’єр.

Юридичний супровід угоди з боку Києва здійснює фірма Hogan Lovells, зареєстрована у реєстрі іноземних агентів (FARA). Її представники консультують українську сторону з питань політики США та міжнародної торгівлі.

Україна розпочала консультації зі США щодо тексту угоди про корисні копалини на початку квітня. Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп пригрозив президенту України Зеленському через бажання переглянути угоду про рідкісні метали.

Очікувалося, що під час зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом 28 лютого сторони підпишуть угоду, пов'язану з корисними копалинами. Однак угоду було поставлено на паузу. Потім консультації продовжились.

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