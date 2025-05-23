Ракетный удар РФ по Чугуеву: погибла женщина

Россия обстреляла город Чугуев. Предварительно, удар был нанесён ракетой. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«По состоянию на сейчас известно об одной погибшей женщине. Экстренные службы работают на месте обстрела», — отметил Синегубов.

Напомним, около 9:20 утра 23 мая российские войска также нанесли удар по Купянску, предположительно — управляемой авиационной бомбой.