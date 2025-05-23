РФ вдарила по Куп'янську: загинув комунальник, другий у реанімації

Результат удару РФ по Куп'янську. Фото: Харківська ОВА

Близько 9:20 ранку 23 травня російські війська завдали удару по Куп'янську, імовірно — керованою авіаційною бомбою. Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.



Унаслідок атаки постраждали двоє 60-річних співробітників місцевого комунального підприємства. Обох доправили в лікарню у важкому стані. Пізніше стало відомо, що одного з поранених врятувати не вдалося - чоловік помер, попри зусилля медиків.



«Зараз лікарі борються за життя другого постраждалого», - зазначив глава області.



Обстріл стався в мирному районі міста. На місці працюють слідчі органи та рятувальники.

Нагадаємо, за добу російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: троє людей загинули, ще четверо дістали поранення.