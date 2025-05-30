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США готовы прекратить расширение НАТО к границам РФ, а вступление Украины в альянс «не обсуждается» — Келлог

30 мая 2025, 10:08

США готовы прекратить расширение НАТО к границам РФ, а вступление Украины в альянс «не обсуждается» — Келлог

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог. Фото: Fox News Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог. Фото: Fox News

Спецпосланник Трампа Кит Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО, и заявил, что вступление Украины в альянс «не обсуждается». Об этом он сказал в эфире американского телеканала ABC News.

«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается», — сказал спецпосланник президента США по России и Украине.

По словам Келлога, помимо США такую же позицию о вступлении Украины в альянс разделяют еще как минимум четыре страны — члена НАТО.

Он также подтвердил, что нерасширение — это один из пунктов, который поднимает Москва.

«И они говорят не только об Украине, но и о Грузии, Молдове. Мы говорим: "Окей, всеобъемлюще — мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам". Это вопрос их безопасности».

Спецпосланник Трампа также призвал Украину не отказываться от переговоров с Россией, даже если Москва не представит свой меморандум с предложениями о прекращении огня и завершении войны до встречи в Стамбуле 2 июня.

Кроме того, Келлог сообщил, что на переговоры России и Украины в Турцию приедут советники по безопасности Германии, Франции и Великобритании.

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