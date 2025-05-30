МИД Турции предложил к финальным мирным переговорам подключить Эрдогана

Глава МИД Турции Хакан Фидан предложил после второго раунда переговоров между Россией и Украиной встречу четырех лидеров — Реджепа Тайпа Эрдогана, Владимира Путина, Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, такая встреча могла бы стать финалом переговорного процесса, пишет Daily News.

Свое предложение Хакан Фидан озвучил сегодня, 30 мая, во время визита в Киев.

«Мы искренне считаем, что можно завершить первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана», — отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы можем либо закрыть глаза на продолжение этой войны, либо достичь прочного мира до конца года... Ожидания прекращения огня и мира возросли» — резюмировал Фидан.

Напомним, Украина передала свои предложения по прекращению огня как России, так и Соединённым Штатам в преддверии возможных переговоров на следующей неделе