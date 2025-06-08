Четверо погибли и девять пострадали из-за атак российских войск за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 7 июня, убили 4 жителей. Кроме того, есть пострадавшие в результате атак армии РФ. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 7 июня россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Яблоновке, по 1 в Константиновке и Северске», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 9 человек в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3247 человек, получили ранения — 7273 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 6 июня под удар попали села Комар, поселок Новый Донбасс и города — Мирноград и Константиновка в Донецкой области.