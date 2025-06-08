Четверо загинули та дев'ять постраждали через атаки російських військ за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти за минулу добу, 7 червня, вбили 4 жителів. Крім того, є постраждалі внаслідок атак армії РФ. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 7 червня росіяни вбили 4 жителів Донецької області: 2 у Яблунівці, по 1 в Костянтинівці та Сіверську», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 9 людей в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни в Донецькій області загинули 3247 осіб, отримали поранення — 7273 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 6 червня під удар потрапили села Комар, селище Новий Донбас та міста Мирноград і Костянтинівка в Донецькій області.