Возвращенный из российского плена молодой житель Мариуполя постарел будто на десятилетия

Молодой житель Мариуполя за три года в российском плену постарел будто на десятилетия

За три года в российском плену молодой житель Мариуполя словно постарел на десятилетия. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Отмечается, что Александр Шестовский работал на металлургическом заводе в Мариуполе. Когда Россия начала войну против Украины, он добровольно пошел защищать свою страну и попал в плен.

«Спустя три года он, наконец, освобожден в рамках обмена — и выглядит как собственный дедушка. Его когда-то каштановые волосы и брови стали седыми, он полностью истощен, голодные морщины прорезали его лицо», — свидетельствует издание.

Всё, что знала всё это время об Александре его жена — что он оказался в лагере военнопленных под Донецком.

Побывавшие там люди единодушно сообщают о нечеловеческих условиях содержания, издевательствах, пытках и убийствах заключенных.

Напомним, очередной этап большого обмена пленными состоялся 14 июня — из российского плена вернулись украинские защитники, большинство из которых находились в неволе с 2022 года.