Возвращенный из российского плена молодой житель Мариуполя постарел будто на десятилетия

За три года в российском плену молодой житель Мариуполя словно постарел на десятилетия. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Отмечается, что Александр Шестовский работал на металлургическом заводе в Мариуполе. Когда Россия начала войну против Украины, он добровольно пошел защищать свою страну и попал в плен.
«Спустя три года он, наконец, освобожден в рамках обмена — и выглядит как собственный дедушка. Его когда-то каштановые волосы и брови стали седыми, он полностью истощен, голодные морщины прорезали его лицо», — свидетельствует издание.
Всё, что знала всё это время об Александре его жена — что он оказался в лагере военнопленных под Донецком.
Побывавшие там люди единодушно сообщают о нечеловеческих условиях содержания, издевательствах, пытках и убийствах заключенных.
Напомним, очередной этап большого обмена пленными состоялся 14 июня — из российского плена вернулись украинские защитники, большинство из которых находились в неволе с 2022 года.
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