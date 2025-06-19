Повернений з російського полону молодий житель Маріуполя постарів начебто на десятиліття

Молодий житель Маріуполя за три роки в російському полоні постарів начебто на десятиліття

За три роки в російському полоні молодий житель Маріуполя немов постарів на десятиліття. Про це пише німецьке видання Bild.

Зазначається, що Олександр Шестовський працював на металургійному заводі у Маріуполі. Коли Росія розпочала війну проти України, він добровільно пішов захищати свою країну та потрапив у полон.

«Через три роки він нарешті звільнений у рамках обміну — і виглядає як власний дідусь. Його колись каштанове волосся та брови стали сивими, він повністю виснажений, голодні зморшки прорізали його обличчя», — свідчить видання.

Все, що весь цей час знала про Олександра його дружина — що він опинився в таборі військовополонених під Донецьком.

Люди, які там побували, одностайно повідомляють про нелюдські умови утримання, знущання, тортури і вбивства в'язнів.

Нагадаємо, черговий етап великого обміну полоненими відбувся 14 червня — з російського полону повернулися українські захисники, більшість із яких перебували у неволі з 2022 року.