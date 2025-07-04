В Краматорске под обстрел попали объекты инфраструктуры: есть раненые — ГВА

В результате утренних ударов по Краматорску есть пострадавшие. Фото из соцсети

Утром 4 июля российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

По его словам, тип оружия, которым был совершен обстрел, сейчас устанавливается.

«В результате атаки есть раненые — медики борются за их жизни», — сообщил Гончаренко.

Правоохранители выясняют все обстоятельства атаки, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что утром 4 июля, около 9:00, с разницей в несколько минут в Краматорске Донецкой области прогремели два мощных взрыва. После прилетов к месту атаки выехали несколько машин скорой помощи.