В Краматорске под обстрел попали объекты инфраструктуры: есть раненые — ГВА

Утром 4 июля российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.
По его словам, тип оружия, которым был совершен обстрел, сейчас устанавливается.
«В результате атаки есть раненые — медики борются за их жизни», — сообщил Гончаренко.
Правоохранители выясняют все обстоятельства атаки, на месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что утром 4 июля, около 9:00, с разницей в несколько минут в Краматорске Донецкой области прогремели два мощных взрыва. После прилетов к месту атаки выехали несколько машин скорой помощи.
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