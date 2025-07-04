У Краматорську під обстріл потрапили об'єкти інфраструктури: є поранені — МВА

Вранці 4 липня російські військові завдали ударів по об'єктах інфраструктури у Краматорську Донецької області. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
За його словами, тип зброї, якою було здійснено обстріл, наразі встановлюється.
«В результаті атаки є поранені — медики борються за їхнє життя», — повідомив Гончаренко.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини атаки, на місці працюють екстрені служби.
Раніше повідомлялося, що вранці 4 липня, близько 9:00, з різницею в кілька хвилин у Краматорську Донецької області пролунали два потужні вибухи. Після прильотів до місця атаки виїхало кілька машин швидкої допомоги.
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