У Краматорську під обстріл потрапили об'єкти інфраструктури: є поранені — МВА

Внаслідок ранкових ударів по Краматорську є постраждалі. Фото із соцмережі

Вранці 4 липня російські військові завдали ударів по об'єктах інфраструктури у Краматорську Донецької області. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За його словами, тип зброї, якою було здійснено обстріл, наразі встановлюється.

«В результаті атаки є поранені — медики борються за їхнє життя», — повідомив Гончаренко.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини атаки, на місці працюють екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що вранці 4 липня, близько 9:00, з різницею в кілька хвилин у Краматорську Донецької області пролунали два потужні вибухи. Після прильотів до місця атаки виїхало кілька машин швидкої допомоги.