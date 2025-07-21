Новые переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле могут состояться уже в эту среду или четверг — СМИ

Уже на этой неделе в Стамбуле могут состояться новые переговоры делегаций РФ и Украины. Архивное фото

В Стамбуле на этой неделе могут состояться новые российско-украинские переговоры. Они, вероятно, пройдут в среду или четверг. Об этом сообщает турецкое издание Independent Türkçe.

Отмечается, что переговоры будут техническими и будут касаться гуманитарной помощи, обмена пленными, безопасности инфраструктуры и мер безопасности границ, без участия прессы.

Детали относительно места, времени и состава делегаций пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что встречу россиянам предложил секретарь СНБО Рустем Умеров. Украина призывает к обмену пленных, возвращению детей, прекращению огня. Российские провластные издания подтверждают, что получили приглашение.

Предыдущие раунды переговоров состоялись 16 мая и 2 июля. Тогда сторонам удалось договориться, а впоследствии и реализовать крупные обмены пленными.