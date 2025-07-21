Нові переговори делегацій України та РФ у Стамбулі можуть відбутися вже цієї середи або у четвер — ЗМІ

Вже цього тижня у Стамбулі можуть відбутися нові переговори делегацій РФ та України. Архівне фото

У Стамбулі цього тижня можуть відбутися нові російсько-українські переговори. Вони, ймовірно, пройдуть у середу чи четвер. Про це повідомляє турецьке видання Independent Türkce.

Зазначається, що переговори будуть технічними та стосуватимуться гуманітарної допомоги, обміну полоненими, безпеки інфраструктури та заходів безпеки кордонів, без участі преси.

Деталі щодо місця, часу та складу делегацій поки що не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що зустріч росіянам запропонував секретар РНБО Рустем Умєров. Україна закликає до обміну полонених, повернення дітей, припинення вогню. Російські провладні видання підтверджують, що отримали запрошення.

Попередні раунди переговорів відбулися 16 травня та 2 липня. Тоді сторонам вдалося домовитись, а згодом і реалізувати великі обміни полоненими.