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РФ эвакуирует зенитный полк в Севастополе из-за угрозы ударов ВСУ

22 июля 2025, 09:33

РФ эвакуирует зенитный полк в Севастополе из-за угрозы ударов ВСУ

Вход на территорию зенитного полка в Севастополе. База опустела после эвакуации техники и личного состава оккупантов. Фото: АТЕШ Вход на территорию зенитного полка в Севастополе. База опустела после эвакуации техники и личного состава оккупантов. Фото: АТЕШ

Оккупанты из севастопольского 12-го зенитно-ракетного полка боятся ударов СОУ (Сил обороны Украины), сообщает движение сопротивления украинцев и крымских татар на оккупированном полуострове «АТЕШ».

«Наш агент, находящийся в составе 12-го зенитно-ракетного полка, сообщает о резком изменении в структуре размещения личного состава и техники. Командование полка приняло решение о расквартировании основной массы военнослужащих за пределами территории части», — говорится в сообщении.

База 12-го зенитно-ракетного полка опустела после эвакуации техники и личного состава оккупантов. Фото: АТЕШ

Причина — страх быть поражёнными ударами со стороны Сил обороны Украины.

В рамках этих мер вся военная техника, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, была перемещена в укрытия и безопасные районы. На территории части остались только те военнослужащие, которые несут боевое дежурство.

База 12-го зенитно-ракетного полка опустела после эвакуации техники и личного состава оккупантов. Фото: АТЕШ

Такое поведение командования свидетельствует о растущей уязвимости военного объекта на оккупированной территории и панических решениях, принимаемых в условиях реальной угрозы.

Ранее агент «АТЕШ» помог ВСУ нанести удар по расчётам БПЛА РФ на Донетчине.

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База 12-го зенитно-ракетного полка опустела расквартирование зенитчиков С-400 в укрытии
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