РФ евакуює зенітний полк у Севастополі через загрозу ударів ЗСУ

Вхід на територію зенітного полку в Севастополі. База спорожніла після евакуації техніки та особового складу окупантів. Фото: АТЕШ

Окупанти із севастопольського 12-го зенітно-ракетного полку бояться ударів СОУ (Сил оборони України), повідомляє рух опору українців і кримських татар на окупованому півострові «АТЕШ».



«Наш агент, що перебуває у складі 12-го зенітно-ракетного полку, повідомляє про різку зміну в структурі розміщення особового складу і техніки. Командування полку ухвалило рішення про розквартирування основної маси військовослужбовців за межами території частини», - йдеться у повідомленні.

База 12-го зенітно-ракетного полку спорожніла після евакуації техніки та особового складу окупантів. Фото: АТЕШ

Причина — страх бути ураженими ударами з боку Сил оборони України.



У рамках цих заходів усю військову техніку, включно із зенітно-ракетними комплексами С-400, було переміщено в укриття та безпечні райони. На території частини залишилися тільки ті військовослужбовці, які несуть бойове чергування.

База 12-го зенітно-ракетного полку спорожніла після евакуації техніки та особового складу окупантів. Фото: АТЕШ

Така поведінка командування свідчить про зростаючу вразливість військового об'єкта на окупованій території та панічні рішення, які приймаються в умовах реальної загрози.

Раніше агент «АТЕШ» допоміг ЗСУ завдати удару за розрахунках БПЛА РФ на Донеччині.