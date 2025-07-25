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РФ ударила по Константиновке из артиллерии: возросло количество пострадавших

25 июля 2025, 17:47

РФ ударила по Константиновке из артиллерии: возросло количество пострадавших

Количество пострадавших в Константиновке в результате российской атаки возросло. Таким образом, получили ранения пятеро гражданских. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Как отмечается, с 11:20 до 12:10 оккупанты из ствольной артиллерии наносили удары по Константиновке.

«В результате вражеской атаки получили ранения пять мужчин в возрасте 28, 42, 53, 63 и 73 лет, которые находились на улице возле торгового заведения. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом руки и контузия», — говорится в сообщении.

Состояние четырех людей врачи оценивают как тяжелое.

Кроме того, в населенном пункте повреждены многоэтажные и частные дома.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы писали, что 25 июля российские войска из артиллерии обстреляли город Константиновка.

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