Войска РФ обстреляли Константиновку, Дружковку, Покровск и Мирноград: есть погибшие и раненые

Последствия удара по Донетчине. Фото: Донецкая ОВА

25 июля российские войска из артиллерии обстреляли город Константиновка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Повреждены четыре частных дома, две многоэтажки и инфраструктурный объект. В результате обстрела четыре человека получили тяжелые ранения.



Также дважды под удар попал город Дружковка. Там повреждены 39 частных домов, линия электропередач и газопровод. Известно об одном раненом.



В Покровске россияне убили 50-летнего мужчину, еще одного – ранили. В Мирнограде погиб 65-летний мужчина. В обоих случаях ВС РФ атаковали гражданских FPV-дронами.

Напомним, что ночью 25 июля российская армия ударила по городу Лиман Донецкой области, в результате чего возник масштабный пожар.