РФ вдарила по Костянтинівці з артилерії: зросла кількість постраждалих

Кількість постраждалих у Костянтинівці внаслідок російської атаки зросла. Таким чином, поранено п'ятеро цивільних. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Як зазначається, з 11:20 до 12:10 окупанти зі ствольної артилерії завдавали ударів по Костянтинівці.



«Внаслідок ворожої атаки отримали поранення п'ять чоловіків віком 28, 42, 53, 63 та 73 років, які перебували на вулиці біля торгового закладу. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом руки та контузію», — йдеться у повідомленні.



Стан чотирьох людей лікарі оцінюють як тяжкий.



Крім того, у населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.



Під процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння військового злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що 25 липня російські війська з артилерії обстріляли місто Костянтинівка.

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