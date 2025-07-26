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Беспилотники атаковали радиозавод в Ставрополе РФ: вспыхнул пожар

26 июля 2025, 13:06

Беспилотники атаковали радиозавод в Ставрополе РФ: вспыхнул пожар

В Ставрополе атакован радиозавод «Сигнал». Фото: скриншот В Ставрополе атакован радиозавод «Сигнал». Фото: скриншот

26 июля в российском Ставрополе под атаку беспилотников попал радиозавод «Сигнал», который производит станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования. Об этом сообщил телеграм-канал «Астра».

Местные жители публикуют видео атаки, а также сообщают, что беспилотник ударил по зданию радиозавода «Сигнал».

Как отмечается, предприятие производит станции радиопротиводействия для защиты самолетов фронтовой авиации «Гардения», а также «Тополь-Э» — наземные станции создания помех самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления «Хокай».

К слову, «Сигнал» находится под санкциями Евросоюза, США, Украины и Японии.

Губернатор региона Владимир Владимиров подтвердил, что есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе.

«Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Был небольшой пожар, он ликвидирован. Работают экстренные службы, идет устранение последствий», — написал он.

Пострадавших и погибших нет.

Ранее мы писали, что в Тамбовской области России в ночь на 25 июля были слышны звуки взрывов. Россияне жаловались на неизвестные дроны, которые, вероятно, атаковали пороховой завод.

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