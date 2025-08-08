Переселенка из Северскодонецка получила 160 тыс. гривен компенсации за ипотеку

Жительница Северодонецкой громады получила 50% компенсации за первый взнос за кредит на жилье в государственной программе «єОселя». Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецкой ГВА.



«Есть первое успешное обращение в рамках действия нашей программы по возмещению жителям Северодонецкой громады 50% первого взноса по ипотечным кредитам по єОсели», — говорится в сообщении.



В ведомстве заявили, что Оксана является внутренне перемещенным лицом и сейчас арендует жилье. Она заключила договор приобретения жилья на Киевщине по ипотечному кредиту по государственной программе «єОселя» 22 июля 2025 года.



По результатам рассмотрения единогласно было принято решение о выплате компенсации в размере 50% первого взноса, что составляет более 160 тыс. гривен. Денежные средства будут перечислены в кратчайшие сроки.



Ранее мы писали, что в 2022 году в Украине запустили государственную программу ипотечного кредитования «єОселя».

