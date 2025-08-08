Переселенка з Сіверськодонецька отримала 160 тис. гривень компенсації за іпотеку

Мешканка Сєвєродонецької громади отримала 50% компенсації за перший внесок за кредит на житло у державній програмі «єОселя». Про це повідомили у пресслужбі Сєвєродонецької МВА.



«Маємо перше успішне звернення в рамках дії нашої програми з відшкодування жителям Сєвєродонецької громади 50% першого внеску за іпотечними кредитами за єОселею», — йдеться у повідомленні.



У відомстві заявили, що Оксана є внутрішньо переміщеною особою і зараз орендує житло. Вона уклала договір придбання житла на Київщині за іпотечним кредитом за державною програмою «єОселя» 22 липня 2025 року.



За результатами розгляду одноголосно було ухвалено рішення про виплату компенсації у розмірі 50% першого внеску, що становить понад 160 тис. гривень. Кошти будуть перераховані в найкоротші терміни.



Раніше ми писали, що у 2022 році в Україні запустили державну програму іпотечного кредитування «єОселя».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях