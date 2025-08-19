Оккупанты разграбили музеи на захваченной части Донбасса

Алчевский историко-краеведческий музей. Фото: соцсети

Российские военные не только захватывают украинские территории, но и грабят местные музеи в Луганской и Донецкой областях. В частности, уникальные предметы быта и искусства, хранившие память поколений, вывезены или уничтожены. Об этом сообщили активисты телеграм-канала «Жовта стрічка».



«Там, где несколько лет назад можно было увидеть рушники, глиняную посуду или инструменты местных ремесленников, теперь остались только копии и российская пропаганда», — говорится в сообщении.



Горловский краеведческий музей (Донецкая область). Вывезенные тканые пояса, керамика, деревянные ложки и ручные инструменты.



Сорокинский (Краснодонский) музей (Луганской область). Вывезена в РФ коллекция вышитых рушников и домашнего ткачества. Вместо этого, в музее теперь представлены копии советских орденов и современная российская военная символика.



Алчевский историко-краеведческий музей (Луганская область) — вывезены прялки, старинный текстиль и керамика. На их месте экспонаты из российских армейских музеев и выставки о «СВО» (так в РФ называют широкомасштабную войну в Украине).



Напомним, издание «Новости Донбасса» еще в 2022 году опубликовало статью — «Это уничтожение украинства как такового». Как войска России разрушают культурные объекты в Украине.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях