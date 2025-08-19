Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу

Алчевський історико-краєзнавчий музей. Фото: соцмережі

Російські військові не лише захоплюють українські території, а й грабують місцеві музеї у Луганській та Донецькій областях. Зокрема, унікальні предмети побуту та мистецтва, які зберігали пам'ять поколінь, вивезено чи знищено. Про це повідомили активісти телеграм-каналу «Жовта стрічка».



«Там, де кілька років тому можна було побачити рушники, глиняний посуд чи інструменти місцевих ремісників, наразі залишилися лише копії та російська пропаганда», — йдеться у повідомленні.



Горлівський краєзнавчий музей (Донецька область). Вивезені ткані пояси, кераміка, дерев’яні ложки та ручні інструменти.



Сорокинський (Краснодонський) музей (Луганська область). Вивезено до РФ колекцію вишитих рушників та домашнього ткацтва. Натомість у музеї тепер представлені копії радянських орденів та сучасна російська військова символіка.



Алчевський історико-краєзнавчий музей (Луганська область) — вивезені прядки, старовинний текстиль та кераміка. На їх місці експонати з російських армійських музеїв і виставки про «СВО» (так у РФ називають широкомасштабну війну в Україні).



Нагадаємо, видання «Новини Донбасу» ще 2022 року опублікувало статтю — «Це знищення українства як такого». Як війська Росії руйнують культурні об'єкти України.

