Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО

Жители оккупированного Енакиево жалуются на грязный воздух. Пыль коричневого цвета распространяется по городу от местного металлургического завода (ЕМЗ). Так, автомобили, препарированные в районе завода укрыты толстым слоем выбросов.

Оккупационная власть не комментирует ситуацию.

Енакиевский металлургический завод — один из старейших и крупнейших металлургических предприятий Донбасса. Завод построили в конце XIX века, первые доменные печи начали работу в 1897 году.

Основная специализация — производство стали, проката, арматуры, сортового проката. Завод входил в состав вертикально интегрированной группы «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова.

До российской оккупации ЕМЗ выпускал около 2,5 млн тонн стали и более 2 млн тонн проката в год. До 2017 года «Метинвест» еще частично контролировал управление и платил налоги в Украину, но в марте 2017 года, после захвата группировкой «ДНР», завод был «национализирован». С тех пор украинская компания утратила доступ к активу.

Завод сильно пострадал из-за боевых действий и экономической изоляции. По данным из открытых источников, часть оборудования была законсервирована, часть — выведена из строя или вывезена в Россию.

В 2022–2023 годах производство фактически остановлено из-за нехватки сырья, разрушенной логистики и санкционного давления.

В оккупационной администрации «ДНР» утверждают, что завод работает.