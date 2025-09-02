Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

На оккупированной Донетчине почти 3000 человек оштрафованы российскими судами за нарушение комендантского часа

02 сентября 2025, 11:24

На оккупированной Донетчине почти 3000 человек оштрафованы российскими судами за нарушение комендантского часа

С января 2025 года на оккупированной территории Донецкой области почти 3 тысячи человек были оштрафованы или арестованы по статье о нарушение режима военного положения, подсчитало издание «Вёрстка». 

Отмечается, что административные протоколы по статье 20.5.1 КоАП в группировке «ДНР» рассматривают суды, созданные российскими оккупационными властями. Не все их решения опубликованы. 

«Вёрстка» проанализировала сайты 24 из 40 судов, картотеки которых на данный момент доступны, изучила случайную выборку судебных актов и обнаружила, что речь в них идет о нарушении комендантского часа.

Наказать за нарушение комендантского часа могут, если человек задержался всего на 5-10 минут. 

Так, в феврале 2025 года жительницу Харцызска Викторию Неровных оштрафовали на 1000 рублей из-за того, что она была на улице в 23.08. В мае 2025 года студенту-третьекурснику Сергею Целинову в Амвросиевке назначили штраф 500 рублей за нахождение на улице в 23:10. 

Согласно российским законам, за нарушение военного положения судья в «ДНР» может оштрафовать на 500-1000 рублей или арестовать на срок до 30 суток. Например, в марте 2025 года в Донецке суд арестовал на 10 суток инвалида 2 группы Геннадия Хайдакина за то, что он был на улице в 23:45. 

Закон о наказании за нарушение военного положения был принят в России летом 2023 года. 

В сентябре 2023 года российские оккупационные власти установили в группировке «ДНР» комендантский час: запрещено находится на улице или в общественных местах в будни с 11 вечера до 4 утра. Запрет не касается чиновников, силовиков и некоторых категорий рабочих.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Суды Штрафы Оккупированная территория ДНР комендантский час
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:30
Партизаны нарушили логистику оккупантов под Дебальцево
11:24
На оккупированной Донетчине почти 3000 человек оштрафованы российскими судами за нарушение комендантского часа
10:49
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:43
18-я Славянская бригада НГУ: Россия уничтожила канал Северский Донец–Донбасс
09:01
Российские войска проводят ротацию между Донбассом и Херсонщиной
18:40
ГУР и Сопротивление уничтожили командный пункт 35-й армии РФ на Запорожье
17:45
В здании IT-хаба захваченного Мариуполя будет функционировать музей «сво»
17:14
В оккупированной Ясиноватой показали разбитые и разграбленные поезда УЗ
15:46
В школах Луганщины будут учиться почти 17 тысяч детей
15:22
Под дулом автомата: как начинается «учебный год» в Приазовье
13:39
В Крыму половина школьных автобусов без водителей из-за мобилизации
11:52
В оккупированном Мариуполе пенсионерка отдала мошенникам 380 тысяч рублей
11:01
ГУР показало видео ликвидации российских Ми-8 в Крыму
10:27
В Мариупольском порту снова грузят украденное зерно и уголь
16:42
Без воды и без учителей: как встречают 1 сентября в оккупированном Донбассе
11:40
От угольного сердца к пустоте: что осталось от шахт Донбасса
07:30
Оккупанты не поделили позиции: 21 убитый и 17 раненых
11:46
В оккупированном Мариуполе количество учеников школ сократилось более чем в два раза, первоклассников — почти втрое: горсовет
20:15
Дроны атаковали аннексированный Крым, двое оккупантов пострадали — «Атеш»
13:43
Дрон атаковал Мариуполь — поврежден жилой дом — ФОТО
все новости
11:56
Российский дрон ударил по автобусу компредприятия в Константиновке: ранены трое человек
11:56
Китай протестирует безвизовый режим для россиян на год
11:32
«Укрзализныця» ограничила движение поездов в Днепропетровской области
11:30
Партизаны нарушили логистику оккупантов под Дебальцево
11:24
На оккупированной Донетчине почти 3000 человек оштрафованы российскими судами за нарушение комендантского часа
11:18
Войска РФ за сутки ударили по двум районам Донетчины: есть повреждения
10:54
Спутниковые снимки показали уничтожение насосных станций на НПС «Унеча»
10:54
СБУ поймала агента РФ на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области
10:49
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:43
18-я Славянская бригада НГУ: Россия уничтожила канал Северский Донец–Донбасс
10:27
Десантники показали уничтожение подразделений войск РФ под Покровском
09:57
Силы ПВО сбили 120 дронов
09:56
Лондон поддержал инициативу Трампа завершить войну в Украине
09:50
В Сумах возник масштабный пожар после атаки российских беспилотников
09:20
В российском Ростове-на-Дону возникли пожары в многоэтажках после атаки дронов: четверо пострадали
09:01
Российские войска проводят ротацию между Донбассом и Херсонщиной
08:48
Россияне ударили по Славянску дронами: есть раненый
07:55
Ночная атака на Белую Церковь: погиб человек, зафиксированы разрушения
23:05
Российские войска почти втрое увеличили количество артиллерийских ударов на Лиманском направлении – ВСУ
22:08
Россия за август потеряла почти 30 тысяч солдат в войне против Украины
все новости
ВИДЕО
Диверсия партизан в районе Дебальцево Донецкой области. Партизаны нарушили логистику оккупантов под Дебальцево
02 сентября, 11:30
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
02 сентября, 10:49
Десантники показали уничтожение подразделений войск РФ под Покровском Десантники показали уничтожение подразделений войск РФ под Покровском
02 сентября, 10:27
Сильный пожар вспыхнул сегодня ночью в Сумах после атаки российских беспилотников. Фото из местных пабликов В Сумах возник масштабный пожар после атаки российских беспилотников
02 сентября, 09:50
После атаки беспилотников в российском Ростове-на-Дону возникли пожары. Фото из местных пабликов В российском Ростове-на-Дону возникли пожары в многоэтажках после атаки дронов: четверо пострадали
02 сентября, 09:20
Переброска российских военных. Источник: t.me/andriyshTime Российские войска проводят ротацию между Донбассом и Херсонщиной
02 сентября, 09:01

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор