На оккупированной Донетчине почти 3000 человек оштрафованы российскими судами за нарушение комендантского часа

С января 2025 года на оккупированной территории Донецкой области почти 3 тысячи человек были оштрафованы или арестованы по статье о нарушение режима военного положения, подсчитало издание «Вёрстка».

Отмечается, что административные протоколы по статье 20.5.1 КоАП в группировке «ДНР» рассматривают суды, созданные российскими оккупационными властями. Не все их решения опубликованы.

«Вёрстка» проанализировала сайты 24 из 40 судов, картотеки которых на данный момент доступны, изучила случайную выборку судебных актов и обнаружила, что речь в них идет о нарушении комендантского часа.

Наказать за нарушение комендантского часа могут, если человек задержался всего на 5-10 минут.

Так, в феврале 2025 года жительницу Харцызска Викторию Неровных оштрафовали на 1000 рублей из-за того, что она была на улице в 23.08. В мае 2025 года студенту-третьекурснику Сергею Целинову в Амвросиевке назначили штраф 500 рублей за нахождение на улице в 23:10.

Согласно российским законам, за нарушение военного положения судья в «ДНР» может оштрафовать на 500-1000 рублей или арестовать на срок до 30 суток. Например, в марте 2025 года в Донецке суд арестовал на 10 суток инвалида 2 группы Геннадия Хайдакина за то, что он был на улице в 23:45.

Закон о наказании за нарушение военного положения был принят в России летом 2023 года.

В сентябре 2023 года российские оккупационные власти установили в группировке «ДНР» комендантский час: запрещено находится на улице или в общественных местах в будни с 11 вечера до 4 утра. Запрет не касается чиновников, силовиков и некоторых категорий рабочих.