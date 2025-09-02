На окупованій Донеччині майже 3000 осіб оштрафовано російськими судами за порушення комендантської години

З січня 2025 року на окупованій території Донецької області майже 3 тисячі осіб було оштрафовано або заарештовано за статтею про порушення режиму військового стану, підрахувало видання «Верстка».

Зазначається, що адміністративні протоколи за статтею 20.5.1 КоАП в угрупуванні «ДНР» розглядають суди, створені російською окупаційною владою. Не всі їхні рішення опубліковано.

«Верстка» проаналізувала сайти 24 із 40 судів, картотеки яких на даний момент доступні, вивчила випадкову вибірку судових актів і виявила, що йдеться про порушення комендантської години.

Покарати за порушення комендантської години можуть, якщо людина затрималася лише на 5-10 хвилин.

Так, у лютому 2025 року мешканку Харцизька Вікторію Неровних оштрафували на 1000 рублів через те, що вона була на вулиці о 23:08. У травні 2025 року студенту-третьокурснику Сергію Целінову в Амвросіївці призначили штраф 500 рублів за перебування на вулиці о 23:10.

Згідно з російськими законами, за порушення військового стану суддя в «ДНР» може оштрафувати на 500-1000 рублів або заарештувати на строк до 30 діб. Наприклад, у березні 2025 року в Донецьку суд заарештував на 10 діб інваліда 2 групи Геннадія Хайдакіна за те, що він був на вулиці о 23:45.

Закон про покарання за порушення військового стану був ухвалений у Росії влітку 2023 року.

У вересні 2023 року російська окупаційна влада встановила в угрупуванні «ДНР» комендантську годину: заборонено перебувати на вулиці або в громадських місцях у будні з 11 вечора до 4 ранку. Заборона не стосується чиновників, силовиків та деяких категорій робітників.