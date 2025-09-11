Российский дрон ударил по кафедральному собору в Сумах

Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ в Сумах.

В центре Сум российский ударный беспилотник поразил Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ — символ города и старейшее каменное здание, являющееся памятником архитектуры национального значения. Об этом сообщили в Сумской ОВА.



В результате атаки храм получил повреждения. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и все экстренные службы, проводится обследование территории.



«Атака на такую святыню — еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских лиц и нашего культурного наследия», — отметили в администрации.

Напомним, сегодня Россия атаковала учебное заведение в Сумах. В результате значительные повреждения и частичные разрушения получили здания, в одном из которых вспыхнул пожар.