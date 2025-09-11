Російський дрон завдав удару по кафедральному собору в Сумах

Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ в Сумах.

У центрі Сум російський ударний безпілотник вразив Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ — символ міста і найстарішу кам'яну будівлю, яка є пам'яткою архітектури національного значення. Про це повідомили в Сумській ОВА.



В результаті атаки храм отримав пошкодження. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби, проводиться обстеження території.



«Атака на таку святиню — ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних осіб і нашої культурної спадщини», — зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала навчальний заклад у Сумах. В результаті значних пошкоджень і часткових руйнувань зазнали будівлі, в одній з яких спалахнула пожежа.