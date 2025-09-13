Армия РФ ударила по Константиновке: в ГВА показали последствия

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российская авиация 13 сентября нанесла несколько авиационных ударов по городу Константиновка Донецкой области. Россияне применили ФАБ-250. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В результате первой атаки зафиксировано три попадания. Повреждены фасады трех многоквартирных домов и здание учебного заведения. Жертв и пострадавших среди гражданских нет», — отметил он.



По словам Горбунова, оккупанты совершили повторный авиаудар. В результате атаки повреждены еще три фасада многоэтажных жилых домов. Пострадавших также не зафиксировано.

Ранее мы писали, что российские оккупанты за прошедшие сутки, 12 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены административные здания и дома.

