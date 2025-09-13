Армія РФ вдарила по Костянтинівці: у МВА показали наслідки

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російська авіація 13 вересня завдала кількох авіаційних ударів по місту Костянтинівці Донецької області. Росіяни застосували ФАБ-250. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«В результаті першої атаки зафіксовано три влучення. Пошкоджено фасади трьох багатоквартирних будинків та будівлю навчального закладу. Жертв та постраждалих серед цивільних немає», — зазначив він.



За словами Горбунова, окупанти здійснили повторний авіаудар. Внаслідок атаки пошкоджено ще три фасади багатоповерхових житлових будинків. Постраждалих також не зафіксовано.

Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 12 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено адміністративні будівлі та будинки.

