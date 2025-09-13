Повреждены жилые дома и админздания: россияне более 20 раз атаковали Донетчину за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 12 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены административные здания и дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары россиян попали два района:



Краматорский район. В Лимане поврежден дом; в Ямполе ранены 2 человека, поврежден дом. В Славянске повреждены 9 частных домов, 2 админздания, 2 гаража и авто. В Краматорске ранен человек. В Алексеево-Дружковке поврежден дом; в Торском ранены 2 человека. В Константиновке повреждены 5 частных домов, 5 многоэтажек, админздание и магазин.





Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома.



Ранее мы писали, что российская армия ночью в субботу, 13 сентября, обстреляла прифронтовой город Константиновку Донецкой области. В результате ударов много повреждений.

