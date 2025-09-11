Российская авиация ночью сбросила авиабомбы на Константиновку: под завалами дома оказались люди

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Константиновская ГВА

В ночь на 11 сентября российская авиация сбросила авиабомбы ФАБ-250 на город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Предварительно, под завалами одного из разрушенных домов могли оказаться три человека. Полицейские совместно с военнослужащими провели мероприятия по ликвидации последствий авиаудара и деблокированию людей. В результате из-под завалов дома достали человека. Его состояние оценивается как легкое. Также установлено, что один человек погиб. Его тело остается под завалами. Еще одного человека, который мог находиться в доме во время авиаудара, там не было.



Повреждены более 10 частных и три многоквартирных дома, учебное заведение.



Утром оккупанты продолжили обстрелы города. ВС РФ открыли огонь из ствольной артиллерии, ударили пятью ракетами РСЗО «Смерч» и FPV-дроном.



Повреждены три многоэтажки, административное здание, ⁠восемь гаражей, грузовой и два легковых автомобиля. По предварительным данным, без пострадавших.

Напомним, что российская армия окончательно разрушила здание горгаза в Константиновке.