Украина будет экспортировать некоторые виды своего оружия — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова экспортировать свое оружие за границу. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.



«Главное — производство нашего оружия. Есть четкие объемы: что нужно нашей армии до конца года, также на следующий год и что должно быть у нас на складах для защиты, для поддержания достаточной нашей силы. Конечно, это и достаточное финансирование на производство оружия здесь, у нас в Украине, и производство вместе с партнерами, и поставки в Украину того, что производят партнеры сами», — заявил он.



По его словам, дефицит в финансировании на производство оружия будем покрывать за счет управляемого экспорта некоторых видов нашего оружия. Благодаря такому управляемому экспорту будем увеличивать производство дронов для фронта.



Президент добавил, что Украина сможет производить в больших объемах современное оружие, в частности морские дроны и противотанковое оружие.

«Первый приоритет — это фронт, обеспечение наших бригад, второй приоритет — наши украинские арсеналы, и только третий приоритет - такой управляемый экспорт. В течение двух недель будет представлен концепт — три новые экспортные платформы», — резюмировал Зеленский.



Ранее мы писали, что Австралия передала Украине основную часть из 49 американских танков M1A1 Abrams, обещанных в рамках военной помощи.

