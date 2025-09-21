В оккупированном Первомайске Луганщины после удара дрона загорелся резервуар с топливом

Разрушенная АЗС в Первомайске. Источник: t.me/Operativ_luga_channel

Паблики с временно оккупированной территории Луганской области сообщают об ударе дрона по Первомайску. Об этом со ссылкой на первоисточники пишет Telegram-канал «Луганщина оперативная».

Судя по сообщениям, удар пришелся по центру города — в районе автозаправочной станции. На опубликованных кадрах отсутствует военная техника, также нет сообщений о детонации боеприпасов.

Пожар в центре Первомайска. Источник: t.me/Operativ_luga_channel

Пожар в центре Первомайска. Источник: t.me/Operativ_luga_channel



В результате возгорания пострадал наземный резервуар с пропаном, что вызвало сильный пожар. Оккупационные источники утверждают о «двух погибших».

Отмечается, что в Первомайске наблюдаются проблемы с топливом, и местные АЗС в первую очередь обслуживают военный транспорт.

Напомним, в оккупированном Первомайске Луганской области 21 июня в результате удара ВСУ погибли минимум трое российских военных.