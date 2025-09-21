В окупованому Первомайську Луганщини після удару дрону спалахнув резервуар з паливом

Зруйнована АЗС у Первомайську. Джерело: t.me/Operativ_luga_channel

Пабліки з тимчасово окупованої території Луганської області повідомляють про удар дрону по Первомайську. Про це з посиланням на першоджерела пише Telegram-канал «Луганщина оперативна».

Судячи з повідомлень, удар припав по центру міста — в районі автозаправної станції. На опублікованих кадрах немає військової техніки, також відсутні повідомлення про детонацію боєприпасів.

Пожежа у центрі Первомайська. Джерело: t.me/Operativ_luga_channel

Внаслідок займання постраждав наземний резервуар із пропаном, що викликало сильну пожежу. Окупаційні джерела стверджують про «двох загиблих».

Зазначається, що у Первомайську спостерігаються проблеми з паливом, і місцеві АЗС насамперед обслуговують військовий транспорт.

Нагадаємо, в окупованому Первомайську Луганської області 21 червня внаслідок удару ЗСУ загинули щонайменше троє російських військових.