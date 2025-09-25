Российские войска пытаются быстрее провести ротацию, чтобы наступать на Константиновку – ВСУ

Ситуация вблизи Константиновки. Фото: карта DeepState

В последние дни российская армия пытается проводить ротацию на Краматорском направлении. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.



По его словам, эта ротация выглядит как сосредоточенность в дальнейшем на возможных штурмовых действиях



«То есть противник будет пытаться, пока еще не началась дождливая погода в нашей зоне ответственности, проводить быстрее ротацию, быстрее логистически обеспечивать личный состав провизией, а также боекомплектом для того, чтобы в следующие 2-3 недели, возможно, проводить наступательные действия более активно. Если брать Краматорское направление, то там продолжаются ротационные мероприятия и по их завершению, скорее всего, противник будет проводить штурмовые действия, особенно в направлении села Ступочки, ведь это, как говорится, в направлении города Константиновка», – сказал спикер 11-го АК.

Напомним, что армия РФ пытается обходить и не проводить «лобовые» штурмы города Северск Донецкой области.