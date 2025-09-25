Російські війська намагаються швидше провести ротацію, щоб наступати на Костянтинівку – ЗСУ

Ситуація поблизу Костянтинівки. Фото: карта DeepState

Останніми днями російська армія намагається проводити ротацію на Краматорському напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, ця ротація виглядає як зосередженість надалі на можливих штурмових діях.



«Тобто противник намагатиметься, поки ще не почалася дощова погода в нашій зоні відповідальності, проводити швидше ротацію, швидше логістично забезпечувати особовий склад провізією, а також боєкомплектом для того, щоб в наступні 2-3 тижні, можливо, проводити наступальні дії активніше. Якщо брати Краматорський напрямок, то там тривають ротаційні заходи й по їх завершенню, швидше за все, противник проводитиме штурмові дії, особливо у напрямку села Ступочки, адже це, як кажуть, у напрямку міста Костянтинівка», – сказав речник 11-го АК.

Нагадаємо, що армія РФ намагається обходити та не проводити лобові штурми міста Сіверськ Донецької області.