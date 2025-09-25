Армия РФ пытается обходить и не проводить «лобовые» штурмы Северска – ВСУ

Ситуация под Северском. Фото: карта DeepState

Войска РФ не проводят «лобовые» штурмы города Северск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.



По его словам, скорее всего, тот российский штурм, который был последним с применением бронированной техники 9 сентября, проводился для того, чтобы закрепиться на окраинах Северска.



«А там уже возможно проводить какие-то обходные маневры, чтобы не вступать в «лобовые» атаки. Враг пытается давить в направлении сел Серебрянка и Дроновка, чтобы обходить город с северной стороны. Если брать южную часть, то там противника мы активно уничтожаем. И там у него продвижения, если и есть, то они минимальны. В целом с уменьшением количества «зеленки» именно в южной части враг не так активно действует, как это происходит в северной, ведь там зеленые насаждения, на которые осень все-таки влияет. Учитывая то, что у противника личного состава, который он может «стирать», больше, он будет продолжать пытаться обходить наши позиции, не вступая в бои, для того, чтобы где-то вынырнуть в нашем тылу», – отметил Запорожец.

